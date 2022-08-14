法国南部林火死灰复燃 幸天降甘霖控制多起野火

（法新社法国土鲁斯14日电） 法国官员今天表示，南部阿维隆省森林大火死灰复燃，造成再有1000人撤离。好消息是，昨晚降雨使得境内其他地区的野火获得控制。

广告 继续浏览后续

法国今夏遭遇历史性干旱和数波热浪，森林野火频传。

阿维隆省（Aveyron）省政府指出，当地8日就开始延烧的大火本来似乎已经受到控制，并于昨天下午接近扑灭，没想到旋即又「剧烈地」死灰复燃，进一步延烧多达500公顷面积，当局至少从米劳��（Millau）附近莫斯蒂埃茹勒村（Mostuejols）和邻近6个小村落撒离1000人。

稍早遭到撤离的约3000人在野火看起来受控后一度获准重返家园。截至目前这场野火已经烧掉1260公顷土地，没有通报有人死伤。

一名当地男性拖车上金属零件与道路接触，引起的火花点燃干燥植被，他疑似因此不小心引发了火灾，当局正就此调查。

为了在法国东部限制诸如此类风险，警方昨天表示，已禁止居民以外任何人进入德国边界附近下莱茵省（Bas-Rhin）大部分森林。

与此同时，高阶官员指出，西南城市波尔多（Bordeaux）周围的吉伦特省（Gironde）自9日开始延烧的大火在昨晚天降甘霖帮助下受到控制。吉伦特省消防救援部门的芒杜斯（Arnaud Mendousse）说，情况「于晚间大幅改善」。

他表示，当地出现10毫米到30毫米不等的降雨，但降在「极度干燥的地面」。

西北部布列塔尼大区（Brittany），传说中亚瑟王（King Arthur）留下踪迹的布洛塞里昂德（Broceliande）森林通常罕见野火。官员指出，当地一场大火烧毁400公顷土地后，昨晚终于因为降雨而控制住了。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

© 2022 AFP