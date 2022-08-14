泰中联合空军演训登场

（法新社曼谷14日电） 泰国军方表示，泰国和中国今天展开联合空军演训。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的影响，这类演习已经停办多年。

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在这场名为「鹰击」（Falcon Strike）的联合空军演训展开前不久，中国才在台海周边举行空前规模的军事演习，以报复美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）率团访台。

泰国空军上将巴帕（Prapas Sornchaidee）表示，联合演训从8月14日至25日在泰国东北部举行，演习的目的在「强化对中国的关系和了解」。

中国国防部上周表示，中国空军将派出歼击机、歼轰机、预警机等。

中国国防部还表示，演训项目包括「空中支援、打击地面目标，以及小规模和大规模兵力派遣」。

泰中联合空军演训自2015年以来定期举行，后来因疫情关系而暂停至今。

华府对于中国在太平洋地区的强势行为日益关切，美国和盟邦上周在印尼举行「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield）演习。

泰国寻求强化和中国的防卫关系，根据双方在2017年敲定的一项协议，是首批向中国采购海军硬体设备的国家之一。

泰国和中国后续达成金额7亿2400万美元的潜舰采购协议，但2020年由于引发民众不满而延宕。

当地媒体本月披露，在潜舰引擎相关问题影响下，运交时间恐延至2024年。

© 2022 AFP