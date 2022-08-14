耶路撒冷公车枪击案 涉案恐怖分子被捕

（法新社耶路撒冷14日电） 以色列警方宣布，耶路撒冷旧城今天黎明前发生的公车枪击案，涉案「恐怖分子」已经落网。这起枪击案造成1名孕妇在内的8人受伤，其中2人伤势严重。

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这起发生在距离犹太人最神圣祈祷场所西墙（Western Wall，又称「哭墙」）不远的攻击事件过后数小时，警方发言人李威（Kan Eli Levy）告诉公共电台：「恐怖分子已在我们手里。」

根据警方声明，凶嫌后来向以色列当局投案，当局未公布他的身分。 以色列媒体报导称，枪手是一名来自东耶路撒冷的巴勒斯坦人。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（MDA）称这起事件为「旧城恐怖袭击」。

MDA医护人员发布声明称：「我们很快就赶到现场，在教宗街（Ma'ale Hashalom Street），我们看到一辆客车…在路中央。旁观者打电话，请我们前去治疗公车上两名30岁左右的受枪伤男子。」

MDA发言人海勒（Zaki Heller）起先表示，有6名男性和1名女性受伤，7人都「意识清楚」，随后警方将受伤人数提高至8人。

夏里兹迪克（Shaarei Tsedek）医院发言人告诉法新社，其中一名伤者是孕妇，她的婴儿在袭击事件后出生。

他说：「她仍在插管治疗，情况严重。婴儿已经出生，情况严重但稳定。」

以色列总理拉皮德（Yair Lapid）在事件发生后表示：「所有想要伤害我们的人都应该晓得，他们将为此付出代价。警方和以色列国防军（IDF）正努力恢复该市的平静和安全感。」

控制加萨走廊（Gaza Strip）的伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）赞扬这是一次「英勇的行动」，但未宣称要对这次袭击负责。其声明说：「我们的人民将继续以各种方式抵抗和打击占领者。」

这起枪击事件发生之前一周，以色列和伊斯兰圣战武装分子在加萨3天的冲突刚落幕。至少49名巴勒斯坦人在7日结束的暴力事件中丧生，包括伊斯兰圣战士和一些儿童。在埃及斡旋下，双方达成停火。

© 2022 AFP