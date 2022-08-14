耶路撒冷公车遭枪击7伤 嫌犯在逃

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列警方和救护人员今早表示，耶路撒冷旧城（Old City）发生公共汽车枪击案，造成7人受伤，其中两人伤势严重。

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法新社报导，警方表示：「在获报有公车遭枪击后…警方已经封锁现场，嫌犯在逃，警方正在搜捕中。」

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（MDA）称这起事件为「旧城恐怖袭击」。

公车司机卡尼耶夫斯基（Daniel Kanievsky）说，事发地点在大卫王之墓（King David's Tomb）附近。

司机于现场告诉媒体说：「我是从西墙（Western Wall）过来，车上挤满了乘客。我在大卫墓站停了下来。这时候枪击就开始了。我看到外面有两个人倒下，车里有两个人在流血。每个人都惊慌失措。」

自3月以来，在多数由巴勒斯坦人发动的袭击中，有19人丧生，死者多数是以色列境内的以国平民。另有3名以色列裔阿拉伯袭击者丧生。

事后，以色列当局加强了约旦河西岸（West Bank）占领区的行动。

上周，以色列和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）在加萨走廊（Gaza）发生3天的激烈冲突。

最新的暴力事件造成至少49名巴勒斯坦人丧生，死者除了伊斯兰圣战士也包含儿童。在埃及介入调停后，双方7日达成停战协议。（译者：纪锦玲）

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