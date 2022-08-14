鲁西迪遇刺重伤 拜登声援捍卫言论自由

（法新社华盛顿13日电） 以「魔鬼诗篇」闻名全球的英美双籍作家鲁西迪昨天在纽约州遇刺重伤，美国总统拜登今天在声明中谴责这起恶毒攻击事件，并声援鲁西迪的言论自由。

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75岁的鲁西迪（Salman Rushdie）昨天在纽约州演说时遇刺，经纪人魏利（Andrew Wylie）表示，他可能会失去一眼，手臂神经断裂，肝脏也受损。

正在南卡罗来纳州度假的拜登今天声明表示，对这起恶毒袭击感到震惊与难过，他为鲁西迪祈福。

拜登说，鲁西迪以其对人性的洞察力、无与伦比的故事感、拒绝被恫吓或缄默，代表着基本、普世的理想、真理、勇气、韧性，无所畏惧地分享想法，这是自由开放社会的基石。他重申对这些深刻地美国价值的承诺，声援鲁西迪与所有支持言论自由的人。

鲁西迪于1988年发表小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses）惹怒伊朗，当时伊朗最高领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下达宗教裁判令（fatwa），呼吁穆斯林拿下他的项上人头，让他长期面临死亡威胁，多年来一直在躲避「追杀令」。

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