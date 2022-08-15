中国军演之际网路充斥虚假讯息 专家吁慎思明辨

（法新社台北15日电） 美国众议院议长裴洛西月初访台后，中国连日军演，台湾的网路假消息也激增，其中多数假消息旨在破坏台湾士气并宣传北京论述。事实查核中心专家呼吁民众慎思明办，勿坠陷阱。

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法新社报导，自裴洛西（Nancy Pelosi）访台后，共军连日派遣战舰和战机在台湾周边进行演习，并曾发射飞弹，引发全球高度关注。与此同时，社群媒体充斥亲中贴文，其中包括有关裴洛西本人和台湾政府官员的假消息与误导性言论。

许多贴文分享过往的军演情况，并声称这是中国当前军演的真实画面。

随着台海紧张局势升至多年来的最高点，事实查核人员昼夜不停工作，彷佛在进行「打地鼠游戏」。

事实查核机构MyGoPen「麦搁骗」总编审叶子扬表示，他的团队观察到，大部分假消息都意在反美，并宣扬台湾应向中国「投降」的想法。

叶子扬证实，「除现实世界的军演外，中国也在网路世界发动攻势──包括网攻和假消息」。

●仇女情结

由于裴洛西长期批评北京人权纪录，也是数十年来访台的最高层级美国民选政要，她的访台之旅引来中方极大关注。

在社群媒体上，一些中国用户发表了恶毒人身攻击，许多人表现出仇女倾向，例如称裴洛西为「精神错乱的巫婆」，并质疑她为何可以避开台湾严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）隔离措施。

被问及访台引发的反应时，裴洛西也直接谈到性别批评。她说：「我认为他们大惊小怪，是因为我是议长。我不确定那是原因还是藉口。因为那些男人来的时候他们默不作声。」

●开放网路

法新社分析，台湾的媒体与网路环境远较专制中国更加开放、自由，这意味错误讯息通常很容易在主要社群媒体和当地网路论坛（如PTT）传播。

台湾国防官员表示，近几周里他们发现约270条线上「假消息」。

警方近日逮捕一名女子，她被控在即时通讯应用程式LINE上转传假消息，称中共官媒央视宣布，「有关部门决定撤离在台的大陆同胞」。

还有贴文虚构中国官方通讯社新华社消息宣称，北京将于「8月15日恢复行使对台主权」。这条消息在TikTok上被浏览逾35万6000次，同时也在脸书（Facebook）广泛流传。

另外还有一段影片造假声称金门已同意移交中国统治。在短短2天内，这则影片在YouTube上的点击次数就突破8万次。

●塑造舆论

台湾事实查核中心总编审陈慧敏表示，中文假消息的传播极为迅速且广泛，仅靠事实查核人员不可能完全阻止。

她说：「（事实查核人员）通常会将误导性声明和官方澄清并陈列出，但在此之前，假消息已经达到塑造舆论的目的。」

自2018年以来，台湾成立了数个中文事实查核组织，其中多数是非营利组织，旨在应对数量日益增加、企图破坏台湾民主的假消息。

MyGoPen、台湾事实查核中心与台湾数个类似组织已自2019年开始与脸书母公司Meta合作，在台湾推动数位素养教育，并打击假消息。

陈慧敏呼吁，台湾人必须对他们在网路上看到的东西进行批判性思考，而非完全依赖事实查核人员。

她说：「（对我们来说）揭穿这种假消息并非难事，但重点是要让大众理性拒绝相信这种消息，并避免落入陷阱。」

© 2022 AFP