以色列突袭搜索东耶路撒冷民宅 击毙巴勒斯坦男

（法新社耶路撒冷15日电） 以色列安全部队今天击毙一名巴勒斯坦男性，因为他们为了追查一批武器，而于上午在东耶路撒冷（East Jerusalem）一处民宅进行搜索时，遭遇这名男子试图刺杀员警。

广告 继续浏览后续

以色列警方表示，「一名试图刺杀我们战士的嫌犯遭到制伏」，而这名男子已在一所以色列医院死亡。他的身分经巴勒斯坦人指认是21岁的沙罕（Mohammed al-Shaham）。

沙罕的父亲告诉法新社，他的儿子头部遭近距离平射中弹，且任由流血40分钟。他说，警方凌晨3时30分敲他家门，「我们没能赶到门边，穆罕默德（Mohammed，沙罕名）先到那里，门就爆开」。

「他们（警方）在屋内开始射击，第一枪击打中穆罕默德头部。」他还说，警方放任他的儿子流血，之后才逮捕沙罕并将他带走。

耶路撒冷边界警察表示，它在卡法阿卡布（Kafr Aqab）发动突袭搜索追查武器下落。这个城镇属于以色列并吞的东耶路撒冷地区，却位处安全围篱的约旦河西岸（West Bank）一侧。

沙罕的父亲说，其中一名警察告诉他他们搞错房子。但以色列警方对法新社否认这些说法，表示他们搜索地点正确，且沙罕是他们的嫌犯。但警方并未查获任何武器。

巴勒斯坦解放组织（Palestine Liberation Organisation）新任秘书长谢赫（Hussein al-Sheikh）称这是一起「犯罪处决」，要求国际间立即对这起事件展开紧急调查。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP