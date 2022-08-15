南半球第一间 莫德纳将在墨尔本设mRNA疫苗厂

（法新社雪梨15日电） COVID-19疫苗制造大厂莫德纳（Moderna）今天宣布，将于澳洲墨尔本设立mRNA疫苗生产中心，将是莫德纳在南半球的第一间。

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生产厂将设于澳洲最大规模大学之一的蒙纳许大学（Monash University），每年预计生产1亿剂COVID-19、流感等疫苗。

莫德纳COVID-19疫苗为疫情期间研发出的新型疫苗之一，采用尖端的mRNA技术使疫苗研发能更快速。它使用分子教人体辨识及对抗像COVID-19等病原，不同于需用含细菌或病毒片段制作的传统疫苗。

疫苗厂预定今年动工、2024年完工，落成后很快就能开始生产。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，这是疫苗巨头莫德纳对澳洲「有信心的展现」。

他指出，疫苗厂对澳洲来说不仅关乎健康或科学，在澳洲经历疫情期间的疫苗短缺后，也关乎国家安全。

疫苗厂将落脚城市的墨尔本，曾在澳洲政府设法遏止病毒传播期间历经封城，时间是全球最久的地方之一。 艾班尼斯表示，从疫情学到的教训是「我们需要在国内做更多事，不能继续甘于居全球供应链之末」。 澳洲近几个月因防疫限制松绑，COVID-19确诊病例大幅飙升。COVID-19在2022年高居澳洲常见死因的第3名。

© 2022 AFP