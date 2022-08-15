塔利班回归一周年 阿富汗女权褪色人道危机加剧

（法新社喀布尔15日电） 美军去年8月仓促撤军、阿富汗再度沦陷塔利班（Taliban）届满一年，塔利班今天以国定假日庆祝。但过去一年阿富汗国内动荡，女性权益遭严重剥夺，人道危机因西方制裁而加剧。

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整整一年前，坚守极端严格伊斯兰教义的塔利班在美国军事入侵、建立民选政府20年后在全国发起闪电攻势重新上台，美军仓皇撤离、美国撑腰的民选政府垮台。

当时在阿富汗民选政府总统贾尼（Ashraf Ghani）外逃几小时后，贺马特（Niamatullah Hekmat）是其中一名8月15日进入首都喀布尔的塔利班战士。他表示塔利班实现了圣战义务并解放了国家。

之后外国部队仓皇混乱的撤离行动持续至8月31日，数以万计的阿富汗人涌入喀布尔国际机场，寻求一丝丝逃离的希望，有人在机场跑道追着军机跑、攀附美军运输机后自高空坠落的照片震撼全球。

塔利班当局目前还没宣布任何官方庆祝仪式纪念「光复」一周年，仅官方电视台表示会播放特别节目。

法新社认为对许多阿富汗百姓、尤其妇女而言，塔利班的回归只代表困难日深。

起初塔利班允诺，这次的治理将比他们1996到2001年初次掌权厉行严格伊斯兰统治时更为柔和，但仍依伊斯兰教规对妇女施加许多限制。

数以万计的女孩被拒于中学门外，许多政府公职也不让女性返回岗位。今年5月时，塔利班下令女性在公共场所需从头到脚包好，最好是全身式的罩袍。

喀布尔居民阿梅尔（Ogai Amail）说：「从他们回归的第一天起，生活就失去原有的意涵。」

目前阿富汗有100多万孩童面临营养不良，西方持续对塔利班制裁让人道危机恶化。世界粮食计划署（WFP）估计，阿富汗约2000万人亟需食物援助，已达全国一半人口。

世界粮食计划署署长毕斯利（David Beasley）去年底以「人间炼狱」形容阿富汗的处境。塔利班去年8月再次上台后，枪炮声与战斗固然已歇，但粮食不足与艰困局面恐使阿富汗死去的人比过去20年死于战火者更多。

联合国开发计画署（UNDP）署长史丹纳（Achim Steiner）今年5月在瑞士达沃斯（Davos）的世界经济论坛把话讲得明白：「我们不能仅出于道德义愤，就弃4000万阿富汗人于不顾。」

© 2022 AFP