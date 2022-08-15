爆红「芙蕾雅」海象安乐死 挪威称唯一选项

（法新社奥斯陆14日电） 挪威首都奥斯陆峡湾近来出现一只海象晒太阳吸引群众围观，还以北欧女神「芙蕾雅」（Freya）命名，但挪威当局今天将它安乐死，并说这是唯一选项。

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挪威渔业署（Fisheries Directorate）署长巴克颜森（Frank Bakke-Jensen）在声明中说：「决定安乐死是基于整体评估显示对人类安全持续构成威胁。」

他说：「我们仔细研究所有可能的解决方案。我们得出的结论是，我们无法透过任何可用的方法来保障动物福利。」

官方先前就曾表示考虑安乐死，因为一再呼吁民众与这只重达600公斤的年轻母海象保持距离，但徒劳无功，而且它一直受到过度的压力。

这只海象7月17日首度被人发现出现在奥斯陆的水域后一夕爆红，名字「芙蕾雅」是指北欧神话中爱与美的女神。

芙蕾雅估计年约5岁，曾在英国、荷兰、丹麦和瑞典现踪，近来选择在挪威度过夏天。

海象通常生活在高纬度的北极地区，在阳光下长时间打盹，一天最多可以睡20个小时；芙蕾雅曾被拍到追鸭子、攻击天鹅，而且经常在船上打瞌睡，感觉船被它压到快翻船。

海象是一种受保护的物种，主要以软体动物、虾、蟹和小鱼等无脊椎动物为食。海象通常不会对人类出现攻击行为，但它们会因为觉得被入侵者威胁而发动攻击。 尽管当局一再呼吁，好奇的旁观者仍持续接近这只哺乳动物，有时还带着孩子拍照。

挪威渔业署说：「经过过去一周的现场观察，公众明显无视当前与海象保持距离的建议。因此署内断定对人类造成潜在伤害的可能性很高，动物福利也一直未受保障。」

绿党（Green Party）本周稍早表示，专家建议给芙蕾雅镇静剂并将它带离人口稠密的地区，或将它带回偏远的斯瓦巴（Svalbard）群岛。

但渔业署署长巴克颜森表示，这「不是一个可行的选项」，因为这样的操作会太复杂。

巴克颜森说：「我们理解这项决定可能引起公众反应也很同情，但我坚信这是正确的决定。我们非常重视动物福利，但人类生命和安全必须优先考量。」

© 2022 AFP