马绍尔疫情像野火蔓延 首都1周1成人口染Omicron

（法新社马绍尔群岛马久罗15日电） 马绍尔群岛COVID-19疫情升温，短短1周首都马久罗就有超过1成人口感染变异病毒株Omicron。为让政府取得紧急资金，总统柯布亚近日已发布「卫生灾害状态」。

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自本月8日证实出现数起社区感染案例以来，人口2万2500的马久罗（Majuro）COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊数飙升至2800人。

卫生部次长尼丹瑟尔（Jack Niedenthal）今天表示：「我们正准备因应马久罗最严峻的疫情。」

拜严格隔离规定所赐，马绍尔群岛曾是最后几个保持零确诊的国家之一。最近几周放宽隔离规定，加上透过隔离措施入境的人数空前，可能是疫情爆发原因。

尼丹瑟尔表示：「其他国家走在我们前面的好处是，我们能了解流行病学上这种病毒的变异株是如何蔓延：就像野火一样。」

总统柯布亚（David Kabua）12日签署「卫生灾害状态」，好让政府取得紧急资金。

马绍尔群岛约4万2000人口，至今已有3000例确诊，3人染疫身亡。

尼丹瑟尔警告，随着周末单日新增病例数加倍，马久罗的疫情继续升温。他说：「我们采检的人之中约有75%阳性，这比率高得让人难以置信。」

在马久罗设立的3个「替代护理站」满是寻求治疗和采检的民众。卫生官员一开始疲于应付民众需求，因为尽管全国有200名医护采检阳性，数以千计岛民仍急于求医。

疫情爆发后，从首都开始扩散，蔓延到邻近瓜加林环礁（Kwajalein Atoll）美军雷根飞弹试射场（Reagan Test Site）附近的人口稠密社区埃贝伊（Ebeye）。尼丹瑟尔今天警告，埃贝伊病例可能激增。

马绍尔政府原本宣布，打算从10月1日起开放边境并取消入境隔离检疫规定。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）等机构预定本周派出援助团队。

© 2022 AFP