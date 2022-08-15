「魔鬼诗篇」作者鲁西迪遇刺 主持人原以为是恶作剧

（法新社纽约14日电） 英美双籍知名作家鲁西迪12日在纽约州遇刺，在鲁西迪遇袭前准备访问他的主持人今天说，他原本以为这是一场低劣的恶作剧，是后来看到鲜血溅出，才意会到这是真实上演的事件。

广告 继续浏览后续

一名攻击者12日冲上纽约州一场文学活动的舞台，刺伤鲁西迪（Salman Rushdie）的颈部与腹部；跟鲁西迪同台，准备进行访问的非营利组织「庇护市」（City of Asylum）主席李斯（Henry Reese）也受伤。他说，他愣在现场好几分钟，才反应过来发生什么事。

73岁的李斯告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「当时很难意会过来，事情看起来有点像低劣的恶作剧，一点都不真实。是他背后有鲜血溅出，一切才成为现实。」

李斯今天在CNN露脸时，右眼瘀青肿胀并包上厚重的绷带，他不愿讨论攻击案具体细节。但他说，犯案男子冲上台时，他以为这个人在用「一个很糟糕的方式来提及」伊朗领袖向全球穆斯林发布的鲁西迪追杀令，而「并不是一场真正的攻击」。

24岁犯嫌马塔（Hadi Matar）在被工作人员与其他观众制伏在地后，遭警方羁押。

伊朗领袖认为鲁西迪在小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses）中亵渎先知穆罕默德，呼吁穆斯林拿下他的性命。鲁西迪多年来一直受到警察保护。

李斯说，他本来要跟鲁西迪讨论庇护市运动。李斯说，他是在1997年听了鲁西迪的演讲，受到启发成立了庇护市组织，寻求保护言论自由。

他说：「最冷酷的讽刺之处，或犯嫌真正的意图在于，除了重伤他的身体，也攻击他所代表的一切。」

© 2022 AFP