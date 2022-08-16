中国令科技巨头交出演算法 外媒称「前所未有之举」

（法新社北京16日电） 阿里巴巴、腾讯和抖音母公司字节跳动等中国科技巨头，已将旗下某些服务的网路演算法详细资讯交给政府监管机构，外媒称这是前所未有之举，目前中国当局正对科技业加强监督。

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法新社报导，负责监管网路的中国国家互联网信息办公室（网信办）12日公布了30种演算法表列，相关公司使用这些演算法来搜集用户资料，并促销内容与服务。

全球各科技公司都会严密保护自己的演算法，将此视为商业机密，但中国今年3月公布规定，强制各公司向当局交出演算法，以防这些公司滥用数据，侵犯用户隐私权。

美国财经媒体CNBC指出，中国建立演算法注册系统之举是前所未有的。美国及欧洲联盟（EU）迄今都未推行这种法规，即便欧洲议员们正就人工智慧（AI）使用规定进行辩论。

香港大学法律学院副教授张湖月表示，中国3月发布的新规定要求各公司，不得从事可能威胁到国家安全、社会稳定或鼓励过度沈溺行为的活动。

张湖月告诉记者：「规定载明，服务供应商必须经常自我评估，以确保遵守规定，并将纪录交给相关当局。」

适用这些规定的网路业者，从微博到外卖平台美团和抖音不等。

© 2022 AFP