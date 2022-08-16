为猴痘正名 世卫组织吁民众集思广益

（法新社日内瓦16日电） 有意为猴痘（monkeypox）一词正名的世界卫生组织（WHO）今天呼吁民众集思广益，为这种快速传播的疾病提出比较不污名化的名称。 世卫组织数周来对猴痘之名表示忧心，这种传染病在5月形成全球性疫情。 专家警告，这个病名可能对猴类和非洲大陆产生污名化影响，但猴类与这种疾病传播的关系很有限，而非洲经常会被人与猴类联想。比如近来巴西传出报导，有人因担心感染猴痘而攻击猴子。 世卫组织发言人柴伊布（Fadela Chaib）在瑞士日内瓦对记者说：「猴痘一名早在现行疾病命名最佳方式采用之前即已存在。」

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柴伊布说，「我们实在希望想出一个不会污名化的病名」；并说，如今大家都可以透过专门网站https://icd.who.int/dev11.来集思广益。

猴痘一名的由来是因为相关病毒最初是1958年在丹麦的研究用猴子体内发现，但许多动物体内都可发现这种病毒，最常见的例子是�艹堇喽�物。

人体首次发现感染猴痘是1970年在刚果民主共和国，此后在人体传播的地域主要限于非洲西部和中部某些国家，因此成了这些国家的风土病。

但自5月开始，这种疾病在世界各地快速传播，感染者主要是有过同性性行为的男性，症状是发烧、肌肉疼痛同时皮肤出现大颗有如疔疮的病变。 根据世卫组织统计，今年至今全球已出现逾3万1000起确诊病例，12人死亡，世卫因此将此疫情宣告为「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

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