丽兹钱尼反川普 党内初选料将吞败无缘连任众议员

（法新社怀俄明州夏延16日电） 美国众议员丽兹・钱尼预料将在今天的党内初选败给川普钦点的对手，这是共和党拒绝传统保守主义，转而倾向川普「美国优先」（America First）强硬派运动的最新迹象。

广告 继续浏览后续

怀俄明州联邦众议员丽兹・钱尼（Liz Cheney）现年56岁，是共和党要人暨前副总统钱尼（Dick Cheney）的长女，党内地位一度崇高。

但丽兹担任2021年1月6日国会遇袭案调查委员会的副主席，使她在党内变得人人喊打。这个委员会正在调查川普（Donald Trump）阴谋推翻上次总统大选的结果。

怀俄明州是美国最保守的州之一，现在众人都把目光摆在怀州共和党初选，若丽兹确定落败，将结束钱尼家族与怀州长达40年的政治纽带。

即使是丽兹的死忠支持者都私下承认，她可能会输给川普钦点的人选━59岁律师哈吉曼（Harriet Hageman），哈吉曼参与宣传川普声称2020年大选「被操纵」的说法。

根据怀州当地媒体「卡斯帕明星论坛报」（Casper Star Tribune）最新民调，丽兹支持率仅30%，远不及哈吉曼的52%，呼应近期所有调查结果。

不过已有人猜测，丽兹可能会挑战川普，争夺2024年总统大选的党内提名，或是以独立候选人方式竞选。知情人士预期丽兹将把这次败选演说，当成未来政治生涯的跳板。

丽兹在上周末前公布的影片中说：「不管我们必须奋斗多久，我们将赢得这场战役。全国各地数以百万计的美国人━共和党人、民主党人、无党派人士━都将为了自由而团结起来。比起那些尝试摧毁我国的人，我们更加坚强、专注、有决心。这是我们的伟大任务，我们会战胜。」

川普第2次遭弹劾时，有10名共和党籍众议员倒戈支持，10人中4人不寻求连任，3人败给川普支持的对手，目前只有两人成功前进11月的期中选举，分别是加州的瓦拉道（David Valadao）和华盛顿州的纽豪斯（Dan Newhouse），而丽兹是面对初选选民的最后一人。

上次总统大选，怀俄明州逾70%选民将票投给川普。

© 2022 AFP