强生刚蜜月完又出国度假 在野党批罔顾民生

（法新社伦敦15日电） 即将离任的英国首相强生（Boris Johnson）今天再度遭受抨击，在野党批评他在离职前几周又出国度假，而非妥善处理正在冲击英国的多项危机。

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英国主要在野党工党谴责强生在享受「盛大派对」之际，许多民众正饱受生活开销飙涨所苦。强生预计9月6日正式离任。

英国通货膨胀率创下数十年来新高，经济恐将陷入衰退，此外，英格兰各地民众正竭力对抗旱灾造成的影响。

强生上周才结束与妻子席孟兹（Carrie Symonds）的5天蜜月旅行，从斯洛维尼亚回到英国，才刚返回唐宁街办公室的他本周又前往希腊度假。

一个希腊网站释出的影像画面显示，强生在雅典附近沿海城镇的超市采购了许多物品，包括食物和酒。

工党发言人表示：「当英国人民为生计所苦时，这对强生来说不过是一场盛大派对。」

强生的发言人证实强生正在度假，但他告诉记者，强生「显然会随时跟进任何紧急事件并作出相应决策，尤其是与国家安全有关的事项」。

他还说，副首相拉布（Dominic Raab）将代替强生出席会议，「但就我所知，目前并无已排定的会议」。

强生将在3周内将执政大权移交给接替他担任首相的现任外交大臣特拉斯（Liz Truss）或前财相苏纳克（Rishi Sunak），而他很快就会拥有更多自由时间。

英国下一任首相人选以特拉斯呼声最高，预计将有约20万名保守党党员参与投票。

投票结果将于9月5日出炉，胜选者将从6日起取代强生出任保守党党魁及首相。（实习编译：王嘉瑜/核稿：刘文瑜）

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