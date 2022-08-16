挽救核子协议最终版提案 伊朗递交书面回覆

（法新社德黑兰/布鲁塞尔16日电） 伊朗今天表示，已就欧洲联盟在维也纳谈判所提恢复「联合全面行动方案」的「最终版」草案递交书面回覆。德黑兰于2015年与列强达成通称「伊朗核子协议」的该协议。

广告 继续浏览后续

官方伊朗通讯社（IRNA）报导：「伊朗已就维也纳协议草案文本递交书面回覆，并宣布，若美国务实而且弹性回应，就会达成协议。」

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）的发言人表示，昨天深夜收到伊朗回覆，正进行「研议」，并且谘询「联合全面行动方案」（JCPOA）其他参与方和美国的意见。促使伊、美重返核子协议的谈判由波瑞尔负责协调。

伊朗日产250万桶石油，达成协议促使美国解除对伊朗石油制裁的可能性已经帮助全球市场油价下滑，美国原油期货下跌近3%，收在每桶90美元以下。

伊朗通讯社12日报导，伊朗为了挽救核子协议，可能接受欧盟拟定的「最终版」草案。核子协议目的是透过伊朗限制核子计画以换取松绑制裁。

2018年，时任美国总统川普（Donald Trump）政府退出核子协议，并恢复制裁伊朗，使得协议濒临瓦解。欧盟协调于去年4月开始磋商恢复核子协议，但今年3月又陷入停摆。谈判中断数月后，英国、中国、法国、德国、伊朗、俄罗斯本月稍早恢复谈判，美国也间接参与。

波瑞尔8日提出最终版草案，列强一直在等待德黑兰回覆。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）15日表示，华府将告知波瑞尔美方看法。

© 2022 AFP