新任联合国特使首访缅甸

（法新社仰光16日电） 缅甸前文人领袖翁山苏姬昨天遭法院以贪腐为由增加其刑期6年后次日，新任联合国缅甸特使海泽今天启程，首次前往该国访问。

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联合国昨天发布声明称，海泽（Noeleen Heyzer）「将着重处理持续恶化的局势、眼下的问题及其他任务范围内的优先事务」；但声明中并未详述海泽是否将与军政府领导人会面，或要求探视翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）。

翁山苏姬昨天在秘密军事法庭遭加重刑期，如今将面临长达17年监禁。

一位外交消息人士称，海泽预计将在军政府建造的首都奈比多（Naypyidaw）进行会谈，但未提供进一步细节。

联合国和东南亚国家协会（ASEAN）此前试图透过外交途径解决危机，但因缅甸军方拒绝与反对派人士接触，取得的进展不多。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）去年任命新加坡社会学家海泽担任新任特使，接替瑞士外交官柏其纳（Christine Schraner Burgener）。

柏其纳曾呼吁联合国对缅甸军方采取「非常强力的措施」，她也常成为缅甸国营媒体抨击的目标。自军方政变以来，这位瑞士籍外交官希望访问缅甸并与翁山苏姬会面，但遭到将领们阻挠。

缅甸国营媒体去年12月报导，军政府「在柏其纳结束任期后」关闭了她在缅甸的办公室。

至于海泽是否获准开设办公室，还不得而知。

© 2022 AFP