肯亚大选女性当选人数创纪录

（法新社奈洛比16日电） 肯亚本月9日举行多项公职人员选举，女性当选人数创下历史新高纪录，其中包括7名女郡长、3名女参议员和26名下议院女议员，使得这个非洲东部国家朝向性别平等更迈进一步。

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肯亚长久以来缺乏女性从政，民选官员绝大多数是男性，女性政治人物主要来自下议院国民议会（National Assembly）中全国47个郡的妇女代表保障名额。

不过，这样的情况在本月选举出现重大突破。这次的六合一选举，要选出总统、参议员、郡长、国会议员、妇女代表和约1500名郡官员。

例如在肯亚裂谷区（Rift Valley）人口稠密的纳库鲁郡（Nakuru County），有8位女性候选人当选，包括郡长基希卡（Susan Kihika）、参议员卡朗加（Tabitha Karanja）和妇女代表切鲁勒（Liza Chelule）。

卡朗加这位新选出的参议员，是肯亚第2大啤酒制造商克罗什啤酒厂（Keroche Breweries）的老板。她说：「现在你们坐下来好好看着，看女人担任公职能做哪些事。」

郡长当选人基希卡则是感谢纳库鲁的选民「展现进步，为这个郡的领导阶层选出3名女性」。

基希卡、卡朗加和切鲁勒都属于肯亚总统当选人鲁托（William Ruto）的政党「联合民主联盟」（United Democratic Alliance）。鲁托也为三人的胜选表示喝采。

他13日在推特（Twitter）写道：「我们庆祝许多女性打破藩篱，在政治的阶梯向上攀升。在你们将开始背负新责任之际，我寄予最好的祝福。」

肯亚这次总统选举除了鲁托以外，其余候选人全都选择女性副手，包括鲁托最大对手欧丁嘉（Raila Odinga）挑中前司法部长卡鲁亚（Martha Karua）搭档参选。

此外，肯亚本届郡长选举有7名女性当选，人数是2017年上回选举的2倍多。而这回女性候选人也在47个参议院席次夺得3席，在290个国民议会议员席次拿下26席。

观察家认为，女性在这次肯亚选举创造胜选新纪录，很可能将激励更多肯亚女性勇于投入政治，促使推动性别平等的势力增强。

© 2022 AFP