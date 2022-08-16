英劳工短缺无人采蔬果 上半年浪费大量食物

（法新社伦敦15日电） 英国全国农民总工会（National Farmers Union）今天表示，由于缺乏采收工，英国上半年浪费了超过6000万英镑的食物。

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总工会副会长布莱德夏（Tom Bradshaw）说：「全国各地的家庭已因生活成本飙升而难以维持生计之际，优质、营养的食物却一直被浪费，简直就是一种讽刺。」

根据总工会一项研究，4成农民抱怨因采收人力不足而蒙受损失，光是今年1月到6月就损失价值约2200万英镑的蔬果。

受访农民表示，他们需要将招聘人数增加约14%，并说17%采收人员没来上班，还有9%的人在合约到期前就离开。

英国脱离欧洲联盟（EU）后，英国和欧盟公民无法自由往返两地，英国农场更难雇用来自欧盟成员国的劳工，导致人力短缺。

乌克兰人一度填补部分人力缺口，但自2月俄罗斯入侵乌国以来，许多人一直受困当地。

为了克服短缺问题，英国不得不从更远的地方找人，从印尼、菲律宾、乌兹别克以及南非等国招募人员。

布莱德夏说：「与此同时，长期干旱的天气和创纪录的高温，使得我们的蔬果面临极具挑战性的生长环境。」

「对农场业者和填肚子的人来说，每个作物都很宝贵，我们实在不能放着蔬果不采收。」

总工会认为，扩大英国的季节性劳工计画，对于确保英国明年不会重演布莱德夏所说的今年「食物浪费达到毁灭性程度」来说，至关重要。

英国今年为季节性劳工核发约3万8000份签证，但业界认为需要倍增到接近7万份。为解决问题，英国全国农民总工会希望签证计画扩大，允许至少5年的滚动计画。

© 2022 AFP