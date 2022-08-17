以色列和土耳其恢复全面外交关系

（法新社耶路撒冷/安卡拉17日电） 以色列和土耳其今天宣布相互恢复「全面外交关系」，将互派大使。安卡拉当局强调，在长达10年紧张后恢复对以全面关系，不意味放弃对巴勒斯坦人的支持。

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土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu） 告诉记者：「我们不会放弃巴勒斯坦人的志业。我们此一讯息透过大使直接传达有其重要性。」

以色列看守总理拉皮德（Yair Lapid）办公室在声明中表示：「决定再一次升级两国关系为全面外交关系，恢复对两国派驻大使和设总领事馆。」

「升级关系将对深化两国人民、扩大经济、贸易和文化关系，以及强化区域稳定，作出贡献。」

拉皮德以「区域稳定的重要资产、以色列公民非常重要的经济消息」称许此一外交突破。

由于以色列对加萨走廊（Gaza Strip）展开军事行动，两国关系于于2008年开始磨损，双方过去数月持续致力修补关系。

以色列突击队2010年袭击试图突破封锁而前往加萨走廊的土耳其援助船「蓝色马尔马拉号」（Mavi Marmara），造成10名土耳其人死亡，两国因而停滞。

2016年两国和解后，因美国将驻以使馆迁至耶路撒冷，双边关系又于2018年生变。

美国驻耶路撒冷大使馆开馆引发巴勒斯坦民众抗议，以色列部队在冲突期间造成至少60名巴人丧生。土耳其和以色列2018年为此互逐使节。2018年至2019年间逾200名加萨民众遭以军击毙，双边关系再度瓦解。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）3月对安卡拉展开具指标意义访问，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）正式宣布那项访问是「我们关系的转捩点」。

以色列寻求改善对区域国家关系，继两年前恢复与巴林、阿拉伯联合大公国和摩洛哥关系的「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）后，现在又恢复对土耳其关系。

以色列没有立即宣布何时对安卡拉派驻大使。

© 2022 AFP