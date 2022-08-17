俄减少供气恐酿能源短缺 德国人回头找煤球取暖

（法新社柏林16日综合外电报导）「夏天如此热销，真是前所未闻，大家都想要买煤」，德国首都柏林煤球供应商恩戈尔克（Frithjof Engelke）如是说。

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受到俄乌战争影响，俄罗斯供应的天然气可能短缺，德国民众因此重新热衷起以煤球作为民宅暖气来源的方法，尽管烧煤球会留下焦黑的残渣和碳足迹。

身为柏林百年企业Hans Engelke Energie总裁的恩戈尔克说，这让他的家族企业大进补，「休假得暂时缓缓」。

46岁的他和团队疯狂接单，由于卡车现在运量满档，最快要到10月才有空车运送，他得忙着安排预约事宜；此外，他还得在仓库备妥货品，供来店客人亲取。

在柏林，原本约有5000至6000住户仍使用煤球取暖，仅是全市190万户中的凤毛麟角。

恩戈尔克的顾客通常都是年长者，住在从未翻修过的古老住宅，有时完全仰赖煤炭。也有其他人是因为喜欢煤球在老旧壁炉中熊熊燃烧，散发热气的「舒服」氛围，而选择使用煤炭。

但恩戈尔克说，今年有「大批」新客户涌入，他的中型公司也开始贩售木质颗粒燃料和燃油。

他说：「用天然气取暖但家里仍有炉子的人，现在都想买煤炭。」

© 2022 AFP