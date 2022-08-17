墨西哥又一记者被杀 2022年已13人丧命

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥当局今天表示，一名专门报导刑事案的记者被发现死在墨西哥西北部。2022年对墨西哥媒体工作者来说已成为最致命年份之一，今天这起疑似谋杀案可能再添一笔黑暗纪录。

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62岁的独立记者阿尔宏（Juan Arjon Lopez）生前在脸书（Facebook）经营新闻专页「何所惧」（What are you afraid of），自8月9日起就下落不明。有人在墨西哥西北部、与美国接壤的索诺拉州（Sonora）圣路易里奥科罗拉多市（San Luis Rio Colorado）发现他的遗体。

索诺拉州检察官康崔拉斯（Indira Contreras）先前说，找到一具身上刺青与阿尔宏相符的遗体。数小时后，索诺拉州检察长办公室一名消息人士告诉法新社，从指纹确认了遗体为阿尔宏。

检察长办公室在声明中说，经解剖，发现死因是钝器造成的创伤，目前不排除任何调查方向。

无国界记者组织（RSF）表示，阿尔宏有时当记者，有时经营当地一家餐馆。他在脸书专页上传的最后一篇报导是关于毒品查获和追回数件赃物。

媒体维权团体表示，今年迄今，墨西哥已有至少13名记者被谋杀，对新闻工作者来说，墨西哥堪称全球最危险的国家之一。

自2000年以来，超过150名媒体工作者在墨西哥被杀，却少有人被定罪。

© 2022 AFP