录音外泄 英相大热门特拉斯称人民需更努力工作

（法新社伦敦16日电） 根据今天外泄的一段录音，9月成为英国首相的热门人选特拉斯（Liz Truss）暗指英国人欠缺「技能与应用」，且需更加努力工作。

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法新社报导，在这段特拉斯于2017至2019年担任财政部首席秘书的2分钟录音中，她说英国生产力相对较差有部分得归因于劳工的「思维和态度」。

她在「卫报」（Guardian）取得的录音中表示，「这基本上是工作文化所致」，还说英国劳工需要「更卖力工作」。

「如果你去中国看看，情况相当不一样。我能够向你保证。」

「英国的工作文化存在基本问题…我认为人们没有那么热衷于改变。」

英国首相强生（Boris Johnson）9月初将下台，特拉斯和苏纳克（Rishi Sunak）竞争成为继任者，就在特拉斯民调明显领先之际，这段令人尴尬的录音档外泄。

英国保守党约20万党员已开始投票选出下届党魁，投票结果将于9月5日宣布，胜选者将于隔日接任党魁，并将成为英国首相。

特拉斯和苏纳克今晚在苏格兰造势拉票，双方阵营经常从事敌对作法，最近几周即发动激烈的选战。

特拉斯这段谈话，与她2012年与他人合着「释放不列颠」（Britannia Unchained）具争议性的主张相呼应。在这本书中，英国劳工被描述为「世界最懒散族群」之一。

在上月的选举辩论中，特拉斯刻意与这种引起争端的评论保持距离，称这本书的共同作者、支持苏纳克的现任外交大臣拉布（Dominic Raab）才是相关内容的执笔人。

2016年英国脱欧公投期间原本支持续留欧盟的特拉斯最终力挺脱欧，在这段外泄的录音中，她也似乎暗示欧盟和移民遭到不公平的批评。

特拉斯阵营的一名成员说这段外泄录音是「5年前的事」且缺乏「来龙去脉」，但承认英国人民确实「需要提高生产力」。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2022 AFP