泰国南部3府传10几起连环爆炸 警方调查起因

（法新社曼谷17日电） 泰国南部3府昨天深夜到今天早晨之间连续发生10几起爆炸案，爆炸案多发生在便利商店。目前没有造成人员死亡，警方指出这些爆炸事件显然经过策划，正在调查事件起因。

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泰国南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani）昨天晚间到今天早上不断传出爆炸事件 。

爆炸事件多半发生设在加油站内的连锁便利商店或是街头的便利商店，3个府加起来爆炸事件至少17起，目前已知造成7人受伤。

警方指出，在也拉府一处便利商店昨天深夜11时半，一个戴着口罩身穿穆斯林女性服饰的人走进商店，在柜台放下一个黑色袋子，并告诉店员和顾客如果不想死就赶快逃，大家匆忙夺门而出，5分钟后袋子就爆炸起火；在也拉府另外一处则有目击证人看到4人骑着2台机车对着便利商店丢掷燃烧的汽油弹。

警方指出，这些爆炸事件显然经过策划，正在调查事件起因。目前没有团体出面承认犯案。

泰国南部居民以穆斯林为主，长期面对分离主义叛乱问题，2004年以来南部爆炸和冲突事件至少造成超过7000人死亡。近10年来，由马来西亚政府担任中间人，泰国政府和分离组织启动对话谈判。

© 2022 AFP