称任总理时兼部长非谋私利 莫里森不愿辞议员职务

（法新社雪梨17日电） 莫里森今天为他昔日担任澳洲总理期间秘密兼任多个重要部长职务的行为辩解，称那只是为了因应疫情期间的紧急状况，并非为了谋取私利，他拒绝为此辞去议员职务。

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莫里森（Scott Morrison）秘密任命自己兼任多个重要部长职务的作为遭到揭露，被现任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）批评是在运作「影子政府」，此事这周在澳洲掀起一场政治风暴。

今天，在一场冗长且不时出现火爆场面的记者会中，莫里森拒绝了包括同党内政部长等人要他辞去议员职务的呼声。

莫里森说：「我当时有如驾船驶于暴风雨中。」

莫里森面临着连串的质疑，包括他为什么没有将这样赋予自己额外权力的事公诸于世，甚至连许多他自己的内阁部长都不知情。

莫里森这位保守派的前总理补充道，宣誓兼任这些部长的职务，「并非为了谋取私利」，并强调这样的安排，只会用在诸如部长于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中丧命的紧急情况下。

莫里森坦承，在与疫情无关的事务上，他只动用部长权力1次━他于2021年任命自己为资源部长，利用他的权力否决掉一项澳洲外海的天然气钻井计画。

他说：「我十分满意那个决定。」

「如果民众认为我应该做出不同的决定，让那个计画继续执行…他们可以提出异议。」

莫里森执政期间，就经常因为行事缺乏透明而招致批评；法国总统马克宏（Emmanuel Macron）就曾指责他在一个后来作废的潜舰交易中撒谎，这让行事缺乏透明的指控跃上国际。

目前为止，莫里森是否因为这桩丑闻而面临政治、法律上的责任，不得而知。

澳洲现任总理艾班尼斯已经向澳洲第二号法律官员、法律政策专员（Solicitor-General） 谘询，要了解莫里森这样的行为是否合法。艾班尼斯称莫里森的行为是「彻底破坏我们的民主体系」。

© 2022 AFP