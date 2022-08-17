联合国专家报告：新疆实施强迫劳动 如同奴役

（法新社日内瓦17日电） 联合国（UN）一名独立专家的报告做出结论，中国新疆地区存在少数民族在农业和制造业等部门遭强迫劳动的情况，且部分情况可能相当于「奴役，构成违反人道罪」。

广告 继续浏览后续

北京当局曾被指控在新疆拘留上百万名维吾尔人等穆斯林少数民族，并强迫女性绝育和强制少数民族劳动。

美国和其他西方国家的国会议员指控中国对少数民族的这种作为是「种族灭绝」，中国则对此予以否认。

联合国现代奴役特别报告员小保方智也（Tomoya Obokata）在昨天发表的报告指出，中国存在两种「国家授权的不同制度」，强迫劳动就在这些制度下发生。这项报告援引了智库、非政府组织报告以及受害者提供的资料。

其一是职业技能教育和培训中心制度，在此制度下，少数民族遭到拘留并被安排临时工作。另一制度则是试图透过转移劳动力减轻贫困程度，将农村劳动力转移到「第二或第三级产业工作」。

报告说：「虽然这些计画可能可以为少数民族创造就业机会，增加其收入…但特别报告员认为，许多案例有强迫劳动的迹象，受影响的群体并非自愿劳动。」

报告也指出，中国对劳工行使的权力性质和程度，包括过度监视、恶劣的生活及工作条件，有些情况可能「相当于奴役，构成违反人道罪，值得进一步单独分析」。

报告指出，西藏自治区也存在类似的劳动力转移制度，该区的「计画主要是将农牧民等农村劳工转移到低技能、低收入的岗位」。

特别报告员是联合国人权理事会（UN Human Rights Council）任命的独立专家，但并不代表这个世界机构发言。

中国长期以来坚称在新疆开设职业培训中心的目的是打击极端主义。中国国家主席习近平上个月访问新疆，称新疆在改革和发展方面「进步很大」。

今年5月，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）在中国展开为期6天的罕见访问，此行曾前往新疆，她也会见了习近平。

巴舍莱的访问之旅遭美国和主要人权团体批评，称她对北京的态度不够坚定，亦有评论家表示，她这次访问中国更像是一名外交官，而非一名人权捍卫者。

巴舍莱将在本月底卸任，在此之前，她将发布一份众人盼望已久的新疆人权报告。

© 2022 AFP