联合国秘书长将在乌克兰与泽伦斯基艾尔段会谈

（法新社基辅16日电） 联合国发言人杜雅里克今天宣布，联合国秘书长古特瑞斯18日将在乌克兰西部城市利维夫（Lviv）与乌克兰总统泽伦斯基以及土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）举行三边会谈。

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古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「应乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀请」，三人将在利维夫会谈，讨论乌南札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂情势，以及为俄乌冲突找出政治解决之道。

札波罗热核电厂是欧洲规模最大核电厂，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，这座核电厂旋即在3月4日遭俄军占领。自7月底以来，札波罗热核电厂多次成为炮击目标，莫斯科和基辅当局互相指控是对方下令攻击。

泽伦斯基昨天警告，札波罗热核电厂若发生「灾难」，将威胁整个欧洲，并呼吁国际社会「对俄罗斯实施严厉的新制裁」，不要屈服于俄国的「核子勒索」。

杜雅里克今天稍早表示，联合国拥有后勤与安全能力，可支援国际原子能总署（IAEA）前往乌克兰检查札波罗热核电厂，但俄罗斯设下限制，称通过基辅的路径太过危险，要求任务团不得行经基辅。

古特瑞斯然后将于19日访问黑海港市敖德萨（Odesa）。

自从俄罗斯入侵乌克兰，并封锁乌克兰在黑海的港口后，乌国的谷物出口量就大幅滑落。但俄乌在土耳其及联合国斡旋下达成协议后，7月已有敖德萨等3座黑海港口解除封锁，好让数十万公吨的乌克兰谷物得以运到买家手中，缓和全球粮食危机。

古特瑞斯20日将前往伊斯坦堡，造访由俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国成立的联合协调中心（Joint Coordination Centre），这个中心有俄国、乌克兰、土耳其和联合国官员，负责监督和检查从黑海输出的乌克兰谷物与肥料。

© 2022 AFP