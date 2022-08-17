英国男子持十字弓擅闯温莎城堡 检察官：为杀害女王

（法新社伦敦17日电） 英国一名男子于去年耶诞节时持十字弓，擅闯温莎城堡而遭到逮捕。英国检方今天对法院表示，这名男子事发当时曾告诉保护官，他要「杀害女王」。

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法新社报导，英格兰南部南安普敦（Southampton）20岁男子柴尔（Jaswant Singh Chail）于去年耶诞节时持十字弓擅闯温莎城堡（Windsor Castle），本月稍早已被控犯下叛国罪。

事发当时，英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）正与她的家属在温莎城堡里欢度耶诞，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，女王大部分时间待在这座城堡里。

柴尔今天在英国精神病院布罗德摩医院（Broadmoor Hospital）透过视讯出庭，对伦敦西敏区治安法庭（Westminster Magistrates' Court）应讯。

检察官塞尔比（Kathryn Selby）指出，在去年耶诞节早上8时10分左右，温莎城堡一名保护官正穿着制服执勤，看到了闯入的柴尔，随后其他人员来到一起将他逮捕。

塞尔比表示，当时这名保护官看到柴尔的穿着「有如万圣节装扮」，据称柴尔当时告诉这名保护官：「我是来此杀害女王。」

此外，塞尔比也指称，柴尔当时携带的十字弓可能造成「严重或致命的伤势」。

© 2022 AFP