葡萄牙森林大火 浓烟弥漫西班牙首都摩天大楼

（法新社马德里16日电） 葡萄牙中部一场大规模野火，让400公里外的西班牙首都马德里（Madrid）摩天大楼「四塔」（Four Towers）笼罩在烟雾中，马德里居民还抱怨闻到浓浓烧焦味。

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这场肆虐葡萄牙塞拉达艾斯特瑞拉自然公园（Serra da Estrela Natural Park）的大火始于本月6日，截至14日已大致扑灭，但昨天又再度燃起，导致多座村庄居民被迫撤离。

这场大火已让超过1万7000公顷土地化为焦土，逾1100名消防人员在消防飞机支援下努力救火。

民防指挥官费南德斯（Andre Fernandes）表示，这场大火有多道火线，在刮风干燥的天气下难以扑灭。

美国国家航空暨太空总署（NASA）「世界观」（Worldview）卫星影像显示，烟雾从伊比利半岛西部延伸至东半部，超过马德里。马德里紧急服务单位不得不向忧心的民众解释附近没有火灾。

不过，在西班牙东部，数以百计消防人员正日以继夜努力控制瓦伦西亚（Valencia）地区的2场野火。

瓦伦西亚南部德波谷（Vall d'Ebo）14日遭雷击引燃野火后，当地道路封闭，约2000人撤离；大火已烧毁超过9500公顷土地。

社群媒体推特（Twitter）上张贴的影片可见成群的野生动物在山坡上狂奔，试图逃离大火。

根据英国期刊「自然地球科学」（Nature Geoscience）上个月公布的研究，气候变迁让伊比利半岛部分地区出现1200年来最干燥的状态。

今年7月是西班牙气象局至少从1961年开始有纪录以来，最热的一个月。

根据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System）数据，野火今年已在西班牙吞噬超过27万公顷土地，远远超过15年年平均值的7万公顷。

在葡萄牙，森林大火肆虐约8万5000公顷土地，相当于葡萄牙全国领土的近1%，比例为欧洲联盟（EU）最高。

© 2022 AFP