非洲圣战组织扩张 渗透西非沿海国家

(法新社贝南首都科托奴17日电) 非洲极端圣战组织10年前从马利北部崛起后,慢慢推进到中部的火药库地带,然后再从当地扩及邻近的尼日和布吉纳法索等国。

如今,各界担心这些圣战组织在非洲沙赫尔(Sahel)地区发动残暴攻击大肆破坏后,开始向沿海的西非国家前进。

贝南、象牙海岸、多哥等国北部地区发生多起死亡攻击事件之后,这些几内亚湾国家开始检讨政府的战略。

分析家指出,他们关注的焦点是如何避免重蹈邻国的覆辙,以及如何取得国外的协助。

马利军政府2020年8月掌权后,和巴黎当局关系急转直下,法国军队撤离当地,并已于15日完成撤军行动。

贝南总统塔罗(Patrice Talon)上月告诉法国总统马克宏(Emmanuel Macron),他的国家需要更多装备,特别是无人机。

在西非沿海国家中,贝南北部地区受到非洲圣战组织扩张威胁最严重。2021年底以来,该地区已发生约20起针对安全部队的攻击事件。

驻布吉纳法索边界的贝南安全部队人员告诉法新社:「我们经历的一切很可怕。一早醒来,我们都不能确定能否活过今天。」尽管法国部队已撤离马利,但马克宏承诺将「对抗西非的恐怖主义」。

摩洛哥智库新南方政策中心(Policy Center for the New South)本月警告,沙赫尔的圣战组织并非传统的武装团体。他们散播思想,并且利用目标群众不满的心理。

塞内加尔泛非洲安全研究院(pan-African Institute for Security Studies)的艾巴坦(Jeannine Ella Abatan)指出,近来爆发的多起攻击事件只是冰山一角。

艾巴坦告诉法新社:「2019年以来,针对沙赫尔的研究显示极端组织已和沿海国家有关联,除了后勤补给和任务支援,还有财务上。

艾巴坦指出:「这些国家必须迫切回应国内民众的需求,使他们感觉到安全部队的保护,而非寻求这些团体的保护。」

国际特赦组织(Amnesty International)已提出警告,贝南和多哥的安全部队涉及侵犯人权,以及任意拘禁。

西非沿海国家似已了解到贫穷和其他因素引发的不满,为这些组织创造可能的招募来源。

贝南开始推动发展计画,在部分开发不足的地区兴建学校和医院,象牙海岸当局也大力投资数百万美元。

然而,摩洛哥的新南方政策中心表示,政府当局必须再加把劲,并针对边界地区军事化提出警讯。

这个中心指出,「倘若不立即且大幅调整做法」,边界地区的民众将和「极端分子配合只求保命」。

© 2022 AFP