非洲圣战组织扩张 渗透西非沿海国家

（法新社贝南首都科托奴17日电） 非洲极端圣战组织10年前从马利北部崛起后，慢慢推进到中部的火药库地带，然后再从当地扩及邻近的尼日和布吉纳法索等国。

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如今，各界担心这些圣战组织在非洲沙赫尔（Sahel）地区发动残暴攻击大肆破坏后，开始向沿海的西非国家前进。

贝南、象牙海岸、多哥等国北部地区发生多起死亡攻击事件之后，这些几内亚湾国家开始检讨政府的战略。

分析家指出，他们关注的焦点是如何避免重蹈邻国的覆辙，以及如何取得国外的协助。

马利军政府2020年8月掌权后，和巴黎当局关系急转直下，法国军队撤离当地，并已于15日完成撤军行动。

贝南总统塔罗（Patrice Talon）上月告诉法国总统马克宏（Emmanuel Macron），他的国家需要更多装备，特别是无人机。

在西非沿海国家中，贝南北部地区受到非洲圣战组织扩张威胁最严重。2021年底以来，该地区已发生约20起针对安全部队的攻击事件。

驻布吉纳法索边界的贝南安全部队人员告诉法新社：「我们经历的一切很可怕。一早醒来，我们都不能确定能否活过今天。」尽管法国部队已撤离马利，但马克宏承诺将「对抗西非的恐怖主义」。

摩洛哥智库新南方政策中心（Policy Center for the New South）本月警告，沙赫尔的圣战组织并非传统的武装团体。他们散播思想，并且利用目标群众不满的心理。

塞内加尔泛非洲安全研究院（pan-African Institute for Security Studies）的艾巴坦（Jeannine Ella Abatan）指出，近来爆发的多起攻击事件只是冰山一角。

艾巴坦告诉法新社：「2019年以来，针对沙赫尔的研究显示极端组织已和沿海国家有关联，除了后勤补给和任务支援，还有财务上。

艾巴坦指出：「这些国家必须迫切回应国内民众的需求，使他们感觉到安全部队的保护，而非寻求这些团体的保护。」

国际特赦组织（Amnesty International）已提出警告，贝南和多哥的安全部队涉及侵犯人权，以及任意拘禁。

西非沿海国家似已了解到贫穷和其他因素引发的不满，为这些组织创造可能的招募来源。

贝南开始推动发展计画，在部分开发不足的地区兴建学校和医院，象牙海岸当局也大力投资数百万美元。

然而，摩洛哥的新南方政策中心表示，政府当局必须再加把劲，并针对边界地区军事化提出警讯。

这个中心指出，「倘若不立即且大幅调整做法」，边界地区的民众将和「极端分子配合只求保命」。

© 2022 AFP