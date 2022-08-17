Terra崩盘 韩国创办人权道亨坦承有错

（法新社首尔17日电） 加密货币Terra 5月崩盘造成全球投资人损失约400亿美元，其发行公司共同创办人权道亨（Kwon Do-hyung，Do Kwon）近日承认自己「错了」，但他表示尚未接获韩国检方联系。

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根据加密货币币价追踪网站CoinMarketCap，若按市值计算，TerraUSD曾是第四大稳定币和第十大加密货币。

稳定币TerraUSD及其姊妹币Luna发生戏剧性崩盘后价值几乎接近零元，广泛冲击加密货币市场，造成逾5000亿美元损失。

稳定币以具有相对稳定价格为特色，且通常与现实世界的货物或货币挂钩。

其发行公司Terraform Labs曾为维持投资人对Terra币的需求，提供极其诱人的利率，遭许多批评者讥为庞氏骗局（Ponzi scheme）。

Terra双币陷入「死亡螺旋」并崩盘后，许多散户投资人痛失毕生积蓄，韩国当局已针对崩盘启动多项刑事调查。

31岁的Terraform Labs创办人权道亨在新加坡接受新创媒体Coinage采访，他表示，Terra币的崩盘是「残酷的」。

他说：「我认为就抚平创伤而言，我所能做的就是坦然面对发生的一切。你知道的，就是承认我错了。」

韩国检方上月突击搜查另一名创办人的住所，调查Terra币崩盘背后是否藏有不法行为。

韩国当局也限制Terraform Labs现任及前任关键职员出境，并要求权道亨从新加坡回国时须主动通报。

但权道亨受访时说，他尚未决定是否返回韩国接受调查，并称要做出决定很困难，因为他未曾接获韩国检方联系，且检方「并未起诉我们」。

权道亨指出，他对Terra币仍抱有信心，并说道：「我将持续为Terra币及其社群服务。因为这是我的归宿，也是我觉得未来最光明的地方。」

© 2022 AFP