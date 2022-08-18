俄称未在札波罗热核电厂部署重武器 控乌拟挑衅

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯国防部今天表示，俄军并没有在乌克兰札波罗热核电厂部署重型武器，同时指控基辅正准备对该核电厂进行「挑衅」。

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俄罗斯国防部声明称：「俄罗斯军队在核电厂的范围或其周围地区，都没有重型武器。只有警卫部队。」

对于有关俄军从核电厂范围炮击乌克兰阵地的指控，该部称，基辅正计划在联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）访问乌克兰期间进行「挑衅」，从而让莫斯科「被控在该核电厂制造人为灾难」。

该部称，乌克兰正在该地区部署军队，并计划于明天古特瑞斯访问敖德萨时，从尼科波市（Nikopol）朝核电厂发动炮击。」「（攻击）造成的后果将归咎于俄罗斯武装部队。」

札波罗热核电厂是欧洲最大的核电厂，俄军入侵乌克兰不久即占领该电厂，其不确定性加剧人们对发生类似1986年车诺比核电厂（Chernobyl）灾难的担忧。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天表示，目前紧迫需要允许国际原子能总署（IAEA）检查札波罗热核电厂并使俄罗斯部队撤离。他说，莫斯科控制该核电厂「增加了核子意外灾害或事故的风险」。

史托腾柏格还指责俄罗斯利用「核电厂周围的土地作为集结区及平台，对乌军发动炮击」。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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