印度11名轮暴犯获释 被害妇女痛诉无言

（法新社阿默达巴德18日电） 印度20年前发生独立后最严重的宗教暴动之一，当时遭轮流性侵的穆斯林妇女昨天说她已无言、麻木，因为印度教民族主义色彩浓厚的当局15日提前释放当年侵犯她的11名男性。

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巴诺（Bilkis Bano）现在已经40多岁。「2002年古茶拉底省暴动事件」发生时，怀孕的她遭到残忍轮流性侵。

印度西部的古茶拉底省（Gujarat）当年那场族群暴力，是印度于1947年脱离英国独立以来最严重宗教冲突之一，造成上千人丧生，大部分是穆斯林。巴诺有7位家人在这场暴力中死亡，包括她的3岁女儿。

现任总理莫迪（Narendra Modi）当时是古茶拉底省省长。

印度教暴徒蹂躏躲避暴动而逃离家园的17人穆斯林群体后，只有巴诺和两名儿女幸存。后来有11名印度教男性遭判无期徒刑，但是当局15日将他们释放。古茶拉底省政府宣布此事的时机适逢印度庆祝独立75周年。

省政府一个小组作出建议之后开释这群人，在监狱外守候的亲人依循传统给他们行摸脚礼，并且奉上甜点。

委任律师昨天提供巴诺的声明，她在声明中诉说自己「无言，仍然麻木」。

「我信赖我们国家的最高法院，我信赖体制，我也正慢慢学习如何在创伤之中苟延残喘。」

「释放这些囚犯的作法把我仅存的宁静一块带走、动摇我对正义的信念。我心伤悲、我信心动摇，不是只为了自己而已，也为正在法院里奋力争取正义的每一个女人。」

首都新德里今天有十多人进行示威，抗议那些人获释。

在野政治人物，同时也是前总理英蒂拉・甘地（Indira Gandhi）孙子的拉胡尔・甘地（Rahul Gandhi）推文说：「总理…整个国家正在目睹你的言行不一。」

外界认为时任省长的莫迪对暴动视而不见，他2012年获澄清无任何不当，两年后他成为印度教人口为主的印度领导人。但是这个南亚国家穆斯林人口高达2亿。

知名穆斯林政治人物欧维希（Asaduddin Owaisi）说：「印度人民党（BJP）在宗教上可以偏见到连残暴性侵害和仇恨犯罪都情有可原。」莫迪是印度教民族主义色彩浓厚的印度人民党领袖人物。

由印度人民党执政的古茶拉底省政府为释放这群人的决定辩护。

「印度斯坦时报」（Hindustan Times）引述资深官员库玛（Raj Kumar）说：「赦免11名囚犯考量到无期徒刑刑期在印度通常是至少14年、他们的年龄、受刑人行为等诸多因素。」

© 2022 AFP