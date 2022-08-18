喀布尔清真寺炸弹攻击 死亡人数增至21人

（法新社喀布尔18日电） 阿富汗首都喀布尔一座清真寺昨晚遭到炸弹袭击，死亡人数已增加到至少21人，另有30多人受伤。

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自塔利班重新掌权以来，阿富汗各地爆炸事件有减少，但近几个月发生数起震撼该国的攻击事件，其中几起伊斯兰国（Islamic State）组织承认是他们干的。

目前尚无任何团体宣称要对昨晚的爆炸负责。

喀布尔警方发言人札德兰（Khalid Zadran）今天告诉法新社：「爆炸是由放置在清真寺内的炸药造成。」他说有21人丧生，33人受伤。

在喀布尔设有一家医院的义大利非政府组织「紧急事件」（Emergency）昨晚表示，他们收治了27名爆炸受害者，其中3人死亡。该组识透过电子邮件称，受害者大多为弹片所伤或烧伤，随后又在推特发文说，伤患中有5名儿童，其中一名年仅7岁。

经常在演讲中抨击伊斯兰国的塔利班宗教领袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani），近一周前才和他的兄弟在他位于喀布尔的一所伊斯兰学校遭到自杀攻击丧生。伊斯兰国后来宣称攻击是他们发动的。

伊斯兰国主要针对什叶派（Shiites）、苏菲派（Sufi）和锡克教徒（Sikhs）发动攻击。

塔利班表示他们已击败伊斯兰国，但专家称该组织仍是塔利班的主要安全挑战。尽管伊斯兰国与塔利班一样同属逊尼派，但两者是死对头，在意识形态上存在极大分歧。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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