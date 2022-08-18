纽西兰南岛洪灾数百户疏散

（法新社威灵顿18日电） 暴雨持续袭击纽西兰南岛造成严重洪灾，岛上西部及北部部分地区宣布进入紧急状态，数以百计家庭被迫疏散，当局今天承诺投入20万纽币紧急救难金。

广告 继续浏览后续

暴雨为南岛部分地区带来逾30公分降雨量，造成河流溃堤、房屋遭冲毁、街道积水及膝和树木倾倒中断主要道路通行。

南岛北部纳尔逊市（Nelson）市长李斯（Rachel Reese）称此次洪水「百年一遇」，当地搜救队及军人在淹水的街道协助居民。

纳尔逊居民拉格鲁塔（Sam Lagrutta）表示，疏散当下的情况「很吓人」，因为警方只给他5分钟的时间撤离。

南岛西岸布勒区（Buller）近年屡遭洪水袭击；区长克莱恩（Jamie Cleine）指出，频繁疏散已对一处社区造成损失，该社区现在正为往后的洪水作准备。

他告诉纽国新闻网站Stuff：「这在民众财产及心理层面都造成极度困扰。在长期解决方案出炉前，我们只能接受现实。」

纽西兰国家紧急事务管理局（National Emergency Management Agency）局长麦卡诺蒂（Kieran McAnulty）今天视察纳尔逊市灾情，承诺为遭洪水袭击的城镇提供财务援助。

他向记者表示：「虽然整体灾情损失目前还不得而知，但这笔20万纽币的初期救难金将会帮助…需要立即援助的民众。」

© 2022 AFP