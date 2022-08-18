美法院裁决少女不够成熟不得堕胎 惹怒议员

（法新社迈阿密17日电） 美国佛罗里达州上诉法院决定维持下级法院原判，指一名16岁女孩「不够成熟」无法进行堕胎，这项裁决惹恼部分美国议员。

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两个月前美国最高法院才推翻保障妇女堕胎宪法权的「罗诉韦德案」，这名少女的案件再度在美国引发对妇女权利的愤怒。

这名匿名少女告诉下级法院，她「还没有准备好要生一个孩子」，她还在上学、没有工作，孩子的父亲无法帮助她。

在佛州寻求堕胎的未成年人需要得到至少父母一方同意。但法庭文件显示，这名少女「没有父母」，她与亲戚住在一起，并有国家指定的监护人。

她正寻求能豁免相关规定，但下级法院表示，她「没有明确和令人信服的证据证明她已足够成熟，来决定自己是否可终止妊娠。」

佛州上诉法院在15日维持原判，引起一群议员不满。

来自佛州的民主党籍联邦众议员佛兰克尔（Lois Frankel）称这裁决「令人无法接受」，并说「这是佛州对女性发动战争的一个危险又可怕的例子」。

俄亥俄州民主党籍联邦众议员毕提（Joyce Beatty）在推特（Twitter）问道：「在什么样的世界里，一个16岁的孩子还不够成熟而不能堕胎，但却又成熟到可负担起抚养小孩的责任？」

宾州州众议员甘耶达（Malcolm Kenyatta）表示：「尚未成熟到足以堕胎，但却成熟到可以有个小孩。这真是病了。」

法院文件显示，这名少女告诉法庭，她的监护人已经同意她堕胎，但似乎未具书面同意。 根据文件显示，这名少女怀孕已10周。

© 2022 AFP