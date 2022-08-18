艾尔段挺乌克兰 忧札波罗热核电厂重演车诺比灾难

（法新社乌克兰利维夫18日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天公开力挺乌克兰，同时警告，被俄罗斯部队占据的乌克兰札波罗热核电厂有爆发「另一场车诺比」灾难的危险。

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艾尔段今天在乌克兰利维夫（Lviv）与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。两周前，艾尔段才飞往俄国索契（Sochi）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈，双方承诺要加强经济合作。

然而艾尔段告诉记者，土耳其作为北大西洋公约组织（NATO）成员国，在俄乌冲突中仍坚定站在乌克兰这一方，并会继续透过外交努力结束这场战斗。

艾尔段表示：「我们持续努力找到解决之道的同时，依然站在乌克兰友人这一方。」

除了艾尔段，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也在乌克兰访问。

艾尔段与泽伦斯基、古特瑞斯会谈之际，全球愈来愈担心乌克兰的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia）周边发生的战斗。这座核电厂连日遭到炮击。

艾尔段表示：「我们很担心，我们不希望有另一个车诺比（Chernobyl）。」

艾尔段跟记者谈话时只提到一次蒲亭，他说：「我们讨论了交换战俘和双方这一方面的倡议，我们会继续与蒲亭先生讨论此事。」

泽伦斯基赞颂艾尔段在俄乌战争后的首次到访，他表示：「土耳其总统访问乌克兰，是来自如此强国的一个有力支持讯息。」

与艾尔段和古特瑞斯会谈后，泽伦斯基告诉记者，他「非常惊讶」听到艾尔段说，俄国在为「某种形式的和平做准备」。

但泽伦斯基表示：「他们得先离开我们的领土，然后我们再看看。」

© 2022 AFP