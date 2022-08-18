英保守党党魁选举 民调：特拉斯大幅领先苏纳克

（法新社伦敦18日电） 根据英国天空新闻网（Sky News）委托「舆观」（YouGov）进行的民调，保守党党魁候选人特拉斯（Liz Truss）在下任首相角逐战中，领先对手苏纳克32个百分点。

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YouGov对保守党党员进行的民调显示，66%受访者将把票投给外交大臣特拉斯，同时有34%受访者支持前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）。

细分项目只包括已经投票者或计画去投票者。

由于保守党目前掌控英国国会多数席次，现任首相强生（Boris Johnson）下台后，特拉斯和苏纳克两人，谁在党魁选举中获胜，将成为下任首相。

保守党党魁选举投票将在9月2日结束，这项民调通报超过五成（57%）受访者已投票。

在仍打算投票，但尚未投票的受访者中，仅略超过1/4尚未决定要支持谁。

天空新闻网报导，民调显示苏纳克的支持率比两周前一项类似民调增加了2%，但这点增幅不足以抢救苏纳克的选情。

民调结果显示，强生若参加党魁选举仍可望胜选，46%受访者表示将投他一票。这凸显出保守党基层和党内议员的落差。

在面临大批阁员相继请辞，以及同党议员强烈不满，强生宣布辞去党魁。

英国保守党党员约20万人，舆观访调了1089人。

保守党党魁选举将在9月5日宣布结果，当选者将在次日出任首相。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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