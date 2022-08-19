加拿大籍中国富商肖建华 上海法院判处13年徒刑

（法新社上海19日电） 加拿大籍中国亿万富翁、「明天系」创办人肖建华5年前从香港一家饭店失踪后，案件于今年7月在上海开审。法院也对肖建华持有的「明天控股」(Tomorrow Holdings Co)集团，处以罚金550.3亿元人民币。

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上海市第一中级人民法院院今天公布，肖建华因违法运用资金等罪，判刑13年、罚款人民币650万元。

肖建华曾长居于香港四季酒店，2017年初盛传被「强力部门劝返大陆」后，在2020年7月，明天系旗下9家公司由官方接管，包括4家保险公司、2家信托公司和3家证券公司。

肖建华具加拿大国藉，据传多年来与中国政经高层关系密切，案件一直备受关注，但中国官方媒体完全没有消息。

上海一中院官方微博下午披露了位明天控股有限公司、和肖建华被控非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿案的一审宣判结果，明天控股及公司实控人肖建华涉犯非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪及单位行贿罪。

肖建华被判有期徒刑13年、罚款650万元（约合新台币2925万元），明天控股数罪并罚，决定执行罚金550.3亿元。

加拿大大使馆7月曾表示，其外交官被拒绝参加审判。

© 2022 AFP