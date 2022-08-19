波士顿黑帮老大命丧监狱 美检起诉涉案3人

（法新社华盛顿18日电） 恶名昭彰的波士顿黑帮老大巴尔杰（James "Whitey" Bulger）2018年在美国西维吉尼亚州联邦监狱中被活活打死，美国联邦检察官今天表示已起诉3名涉案人。

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根据声明，美国西维吉尼亚州北区联邦检察官办公室今天以合谋犯下一级谋杀罪罪名，起诉55岁的吉亚斯（Fotios "Freddy" Geas）、48岁的德科洛格罗（Paul "Pauly" DeCologero）和36岁的马金农（Sean McKinnon）。

当时高龄89岁的巴尔杰因为一连串残暴犯行在西维吉尼亚州布鲁斯顿米尔斯（Bruceton Mills）的哈泽顿（Hazelton）监狱服无期徒刑，这3人当时也被关押在同一座监狱。

声明指出：「吉亚斯和德科洛格罗遭控于2018年10月多次殴击巴尔杰头部，导致巴尔杰丧命。」

吉亚斯和德科洛格罗还遭控协助和教唆一级谋杀罪以及伤害罪，吉亚斯还面临另一项谋杀指控。

正处于联邦狱后监督的马金农今天在佛罗里达州遭逮捕，罪名是对联邦干员做出虚假陈述。吉亚斯和德科洛格罗遭起诉时仍在狱中服刑。

© 2022 AFP