海地治安不佳 武装歹徒闯医院挟持病患残忍射杀

（法新社太子港18日电） 无国界医生组织今天表示，海地首都太子港郊区一间医院14日发生患者遭枪杀身亡事件，当时有一群武装歹徒闯入急诊室挟持病人，并把他带到医院外头射杀致死。

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无国界医生组织（Doctors Without Borders）声明指出，事件发生于太子港（Port-au-Prince）南部郊区家乐福（Carrefour）的哈乌．皮耶．路易医院（Raoul Pierre Louis），持枪匪徒闯入无国界医生组织支援的急诊室。

目前凶手及被害者身分皆不得而知，海地国家警察（Haitian National Police）也未立即回覆置评请求。

无国界医生组织驻海地的公关负责人亚历山大（Michel Alexandre）向法新社表示，这是组织首次经历类似事件，他呼吁「尊重」组织的任务和成员，若发生更多暴力事件，组织将被迫暂时关闭相关医疗设施以「评估情势」。

海地动荡不安的政局源于2016年总统大选，尤其2021年7月时任总统摩依士（Jovenel Moise）遭暗杀身亡后，局势更加恶化，国内帮派活动及暴力事件相当猖獗。

© 2022 AFP