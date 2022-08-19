索罗门推动争议计画 向中国借贷20亿广建基地台

（法新社荷尼阿拉19日电） 索罗门群岛正在推进一项争议计画，要向中国借贷澳币近1亿元，与电信科技大厂华为技术有限公司在全国各地建造161座行动通讯基地台，但内部报告警告，这项计画恐难赚钱。 索罗门群岛18日表示已向中国取得澳币9600万元（约新台币20亿元）贷款，以资助华为公司在这个太平洋岛国全国各地建造基地台。

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索罗门财政部常务次长丹塔纳（McKinnie Dentana）17日在首都荷尼阿拉（Honiara）向媒体表示，这些基地台将扩大并改善全国行动网路的覆盖。

丹塔纳也证实，这项计画将由中国提供的优惠贷款提供资金，是索罗门政府首度向中国主要海外借贷机构借款。

他说：「这项计画由中国进出口银行以优惠贷款专项基金全额资助，金额约为澳币9600万元（约新台币20亿元），利率1%，贷款期限为20年。」

丹塔纳说，政府会在接下来3年内推出这项计画，且矢志于明年11月太平洋运动会（Pacific Games）在荷尼阿拉登场前完成近半基地台。

他说：「这将有助乡村地区民众即使不来荷尼阿拉，也能享受赛事。」

他也宣称，外部顾问曾告诉政府，政府将能藉由基地台产生的收入来偿还贷款。

他指出：「这项计画的独立检讨显示，该计画会为政府产生足够的收入，在贷款期限内全额偿还贷款本金和利息。」

不过，澳洲广播公司（ABC）取得显然是这份由KPMG会计师事务所执行的独立检讨报告副本。

这份报告分析稍早、野心略大的提案，该提案要建造200座行动通讯基地台，而非政府当前正在推动的161座。

然而，检讨报告描绘出的前景比索罗门政府公开的愿景更加复杂。

KPMG会计师事务所在报告中示警，索罗门政府推出的这项提案「严重夸大了这项计画的财务报酬潜力」。报告还警告说，该计画将会需要财政补助。

报告估计，这项计画将产生近1亿美元（约新台币30亿元）财务损失，且需在20年内用约1亿5600万美元来填补这个缺口。

澳洲国立大学（Australian National University）太平洋事务系电信通讯专家华森（Amanda Watson）表示，这项交易恐对索罗门群岛构成相当可观的财务风险。

她告诉澳洲广播公司：「很难想像你会从索罗门群岛目前没有覆盖的这些地区产生庞大间接经济收益。」

「如果我是索罗门群岛的决策者，要是能避免的话，我不会寄望间接收益。」

© 2022 AFP