无人机攻击俄军黑海舰队司令部失败 遭击落

（法新社莫斯科20日电） 克里米亚地方官员拉斯佛札也夫表示，今天飞临俄罗斯黑海舰队司令部上空的一架无人机遭到击落。

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克里米亚塞凡堡（Sevastopol）首长拉斯佛札也夫（Mikhail Razvojaev）在社群平台Telegram贴文指出，「这架无人机就在塞凡堡黑海舰队司令部上空遭到击落」，并指无人机是由乌克兰军队放出。

拉斯佛札也夫说，「无人机掉落在司令部屋顶上，起火燃烧」；并说，此事并未造成严重损坏或人员伤亡。这是乌军在一个月之内，第2次对俄军黑海舰队司令部攻击失败。

7月31日曾有一架无人机攻击黑海舰队司令部庭院，造成5人受伤，导致舰队节（Fleet Day）庆祝活动取消。

今天的事件也是乌军攻击克里米亚俄军基础设施的最近一次行动；克里米亚是位于黑海的一个半岛，原属乌克兰管辖，2014年遭俄国占领并吞。

俄军在克岛西部伊夫帕托瑞亚（Evpatoria/Yevpatoria ）的防空系统今天启动，成功击落无人机。俄军18日也曾击落塞凡堡一座空军基地附近的一架无人机，但16日俄军在克岛一座军事基地和弹药库遭到炸毁。 俄军在克岛西部的萨基空军基地（Saki Air Base）8月初曾爆炸，造成1人丧生，若干人受伤。

© 2022 AFP