美黄石公园深渊池赫见人体断脚

（法新社洛杉矶19日电） 美国黄石公园（Yellowstone National Park）今天表示，巡逻人员在园内一处温泉发现一只人体断脚漂浮水面，警告游客远离园内温泉。

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这截人脚残肢在黄石公园里最深的温泉之一「深渊池」（Abyss Pool）里被找到，深渊池水温在摄氏60度左右。

园方说：「黄石公园执法人员正展开调查。目前为止掌握的证据显示，事发疑在2022年7月31日早上于深渊池，不涉及第2人。目前园方认为没有他杀嫌疑。」

黄石公园是美国历史最悠久的国家公园，园内温泉池并非首度传出类似的骇人事件。

2016年，一名年轻男子从木栈道滑落，跌入诺瑞斯盆地（Norris Geyser Basin）一处温泉；去年有2人被公园内的池水烫伤后接受治疗。

黄石公园服务单位说：「提醒游客在温泉区必须留在木栈道和步道上，并在有温泉地方附近格外小心。热液区的地面薄而脆弱，地面下方就是滚烫的热水。」

黄石公园位于怀俄明州、爱达荷州和蒙大拿州，占地9000平方公里，去年游客超过480万人。

黄石公园内有数千个地热点，包括温泉、泥浆、蒸气喷发口和间歇泉，园内间歇泉数量占全球一半，包括「老忠实」（Old Faithful）间歇泉。

© 2022 AFP