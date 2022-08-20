肯亚总统大选结果引发质疑 欧丁嘉矢言诉诸法律讨公道

（法新社奈洛比20日电） 肯亚总统大选结果15日揭晓后，在国内引发重大争议。落选的反对派领袖欧丁嘉今天重申，他计画向最高法院提出诉讼，以推翻这场沦为「笑话」的大选结果。

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法新社报导，肯亚人焦急等待数日之后，肯亚选委会15日宣布，现任副总统鲁托（William Ruto）以不到2个百分点的些微差距击败对手欧丁嘉（Raila Odinga），赢得8月9日的总统大选。

不过，选委会的7名委员中，有4人公开表态无法认可鲁托胜选的结果，因为最终计票程序「不透明」。

77岁的欧丁嘉在奈洛比（Nairobi）的自宅会见多名宗教领袖后重申，「我们希望看到正义得到伸张，以追求和平。我们决定诉诸法律，向最高法院提交证据，以证明这不是一场公平的选举，而是一个笑话。」

欧丁嘉强调，「我们这样做是为了捍卫国家民主，许多人正为它奋斗。」

尽管欧丁嘉在选前得到现任总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）的背书支持，仍第5度竞选总统失利。

根据肯亚法律，欧丁嘉必须必须在格林威治标准时间22日11时前向最高法院提交请愿书，接下来7名法官将有14天时间作出裁决。如果最高法院裁定选举无效，当局必须在60天内重新举行大选。

© 2022 AFP