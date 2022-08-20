芬兰总理马林派对热舞惹议 接受药检重申从未碰毒

（法新社赫尔辛基19日电） 36岁芬兰总理马林参加派对热舞，影片外流后饱受批评，有人还怀疑她吸毒。马林今天说，她已接受药检，并重申自己从未碰毒。

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这段外流的影片在社群网站和芬兰媒体上广为流传，内容显示马林（Sanna Marin）与一群朋友和名流跳舞狂欢；有些人认为影片中参加派对者所说的话涉及毒品，这在社群媒体上引发热议，马林则严正否认。

马林在官邸告诉记者：「为了打消一切质疑，我今天接受了药检。」

她说药检结果会在一周内出炉，也会立刻向媒体公布。

马林先前表示，她当时「正与朋友共度良宵」，影片是「在私人场所拍摄」。

她不仅否认吸毒，还说没看见派对上任何人使用毒品，但她承认当时有喝酒。

马林说：「我这一辈子，连年少的时候都从未碰过任何毒品。」

有些人批评马林在影片中的举止有失总理风范，但也有人捍卫她与朋友享受私人活动的权利。

许多批评焦点在于，即便是在私人活动，但她毕竟肩负总理现职；也有人质疑她能否在突发危机的时刻做出稳健决定。

马林说：「我履行职务的能力没有问题。我当时没有预期要开任何会议。」

马林所属的芬兰社会民主党（Social Democratic Party）仍继续支持她，党内国会小组领袖林特曼（Antti Lindtman）也告诉媒体，他「看不出在私人场合和朋友一起跳舞有什么大问题」。

马林2019年就任总理时才34岁，之前也曾因在官邸办派对而遭受抨击。

2021年12月，有人揭发她在恐有感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）风险的情况下在外跳舞到凌晨，持续受到批评。

芬兰电视频道MTV3当时委托执行的民调发现，2/3受访者认为马林夜间出游是「严重错误」。

© 2022 AFP