乌克兰本周庆独立日 泽伦斯基示警俄军恐有残忍作为

（法新社基辅21日电） 乌克兰本周将庆祝独立31周年，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天示警，未来这周俄罗斯可能会做出特别「残忍」的事情。

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泽伦斯基昨晚演说时表示：「俄国可能会尝试做出一些特别可憎、残忍的事情。」

他说，「敌人重要目的之一是羞辱我们」，以及「播下沮丧、恐惧和冲突的种子」，而「我们必须够坚强，来反抗所有挑衅」，并「让占领者为其恐怖活动付出代价」。

24日是乌克兰独立日，也是俄罗斯入侵这个前苏联共和国满6个月的日子。

有人猜测俄国可能会在乌克兰纪念独立周年时，让马立波（Mariupol）围城期间被俘的乌克兰战士接受审判。

乌克兰东北部的哈尔科夫市（Kharkiv）宣布23日晚间至25日上午实施宵禁，哈尔科夫州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通讯软体Telegram写道：「我们不会让敌人发动任何挑衅。我国独立假日期间，请尽可能保持警觉。」

哈尔科夫一连数周屡遭俄军轰炸，救难单位今天表示，昨夜空袭又造成2名平民死亡。

乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）亲基辅的州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）另表示，根据通报，俄军炮火在顿内茨克州导致4名平民死亡。

© 2022 AFP