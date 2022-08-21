南非祖鲁族新王加冕 数千人聚会同贺

（法新社南非农戈马20日电） 数以千计的群众20日齐聚南非祖鲁族（Zulu）王宫，见证新王加冕。然而就在这个南非最富有、最有影响力的传统王室庆祝之际，一场激烈的家族王位争夺战正持续上演。

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47岁的米苏祖鲁．祖鲁（Misuzulu Zulu）依循传统仪式，登上已故父亲兹维里提尼（Goodwill Zwelithini）的王位。他身穿传统豹皮、戴着兽爪项炼，在一顶大型白色帐篷内的高台上告诉道贺群众：「今天，祖鲁族开启新篇章，我承诺我会努力团结祖鲁族。」

祖鲁族人数占了南非近1/5人口，虽然国王头衔不代表拥有行政权，但祖鲁王对于1100多万族人的道德影响力庞大。

男男女女身穿色彩缤纷的传统服饰，从一大早就开始在农戈马镇（Nongoma）山丘上的大理石宫殿外聚集，向新王致敬。这座小镇位于东南部的瓜祖鲁那他省（KwaZulu-Natal），这个省是祖鲁族的心脏地带。

高龄80岁的护王军战士卡马洛（Bongani Khumalo）告诉法新社：「这是个伟大的日子，我们缔造了历史。」

成列的祖鲁族战士举着矛和兽皮制成的盾牌，进入宫廷广场。他们在和煦冬阳下连跳数小时的战舞，等待新王现身。

加冕仪式的几天前，米苏祖鲁已依循传统宰杀了一头狮子。20日夜间他进入王宫「畜栏」（cattle kraal），参加向祖先禀告新王的秘密仪式。

仪式当天，现场妇女载歌载舞，一些女子袒露上胸，其他人则身穿打摺的裙子和珠子串成的腰带，或是披着有君主肖像的织物。王室诗人歌咏新王，并诉说他祖先的传奇故事。

突然间，新王身穿黑色羽毛制成的服饰并束着腰带，持着矛与盾现身，加入一排向他宣誓效忠的战士。

祖鲁王是已故恰卡王（King Shaka）的后裔，这位19世纪领袖将祖鲁人团结起来，建立起与英国殖民者浴血奋战的祖鲁王国，至今备受尊敬。

新王名字米苏祖鲁的意思是「让祖鲁人变强」，但他登基之路并不顺遂。兹维里提尼在位50年后，去年3月逝世，留下6名妻子和至少28个孩子，米苏祖鲁是第3位妻子的长子。

兹维里提尼在遗嘱中指定这位王后为摄政，但她一个月后突然辞世，遗嘱指定米苏祖鲁为新王，这种发展让家族其他支系难以接受。

已故国王的大王后支持自己的儿子为合法继承人，兹维里提尼的兄弟也另外推出他们的新王人选。

法院之前做出不利兹维里提尼大王后的判决，19日她又获得上诉权利，让这场继承权的法律挑战复活。但大王后两个女儿紧急请求停办所有仪式，21日遭南非彼得马里茨堡（Pietermaritzburg）法院否决。

兹维里提尼生前每年可获南非政府给予约7100万南非锾（rand，新台币约1亿2600万元），同时拥有数座宫殿与其他房地产。祖鲁王室信托管理的土地将近300万公顷，几乎跟比利时的面积一样大。新王米苏祖鲁将继承大笔财富和收入。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）3月已承认米苏祖鲁为合法祖鲁王，几个月内就会进行仪式确立他的地位。

米苏祖鲁有两名妻子和4个孩子。

© 2022 AFP