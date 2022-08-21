尼加拉瓜主教被拘留 教宗方济各表达关切

（法新社梵蒂冈21日电） 常批评尼加拉瓜政权的尼国天主教主教阿尔瓦雷兹两天前遭到关押。教宗方济各今天表示，他对尼加拉瓜政府与天主教会之间日益紧张的局势感到担忧。

广告 继续浏览后续

方济各说，教会和被控日益独裁专制的政府间对峙不断恶化，他正以「担忧和悲伤」，密切关注尼加拉瓜情势。

这位全世界12亿天主教徒的领袖在诵读完三钟经（Angelus Prayer）说：「我想要表达我的信念，并希望透过公开和真诚的对话，仍可以找到尊重与和平共存的基础。」

自2018年反对派抗议遭到镇压并导致数百人丧命以来，尼加拉瓜天主教会承受来自政府越来越大的压力。

尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）坚持认为，抗议活动是华盛顿支持的反对派密谋推翻他的一部分，并指控天主教会的众主教是同谋。

梵蒂冈表示，尼加拉瓜于三月驱逐教廷驻该国大使。阿尔瓦雷兹主教则因从事破坏尼国稳定和挑衅性的活动于19日遭到拘留。

阿尔瓦雷兹批评当局关闭教会广播电台和新闻频道后，在其马塔加巴（Matagalpa）的公馆被警察围困两周，随后遭到拘留。

支持者称，阿尔瓦雷兹被以「暴力手段」带到一处不明地点，联合国和美洲国家组织（OAS）对此表达关切。

拉丁美洲主教团委员会（CELAM）称，另外8人，包括5神父，与阿尔瓦雷兹一起被带到首都马纳瓜（Managua），他们目前都在接受调查。

后来，教会说阿尔瓦雷兹被关在他的「老家」，允许枢机主教布雷涅斯（Leopoldo Brenes）前去探望他。

天主教马那瓜总教区发布声明称，布雷涅斯说阿尔瓦雷兹「身体状况已有所恶化」，但他的「精神很强健」。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

© 2022 AFP